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Türkiye
TRT Haber 04.08.2023 10:49

Siber suç işleyen 219 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 60 günde siber suç işleyenlere karşı 168 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 219 kişi tutuklandı.

Siber suç işleyen 219 kişi tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]

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Siber Suçlar Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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