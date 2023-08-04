SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
31.5ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Türkiye
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
04.08.2023 10:49
, 04.08.2023 10:53
SON GÜNCELLEME
04.08.2023 10:53
Siber suç işleyen 219 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 60 günde siber suç işleyenlere karşı 168 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 219 kişi tutuklandı.
[Fotograf: TRT Haber]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Siber Suçlar
Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kastamonu'da 3 evde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Teksas Valisi'nin bariyer uygulaması insanlık dışı
11:54
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşaatı devam ediyor
11:49
Bursa'daki '1 milyar liralık yangın', 40 ton köpük, 20 bin ton su ile söndürüldü
11:46
Güney Kıbrıs'ta ölümcül salgına karşı kedilere koronavirüs hapı verilecek
11:38
Şoygu, Ukrayna'da savaşan "Merkez" birliğini teftiş etti
11:43
Bursa'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Osmanlı mutfağından etsiz çiğ köfte tarifi çıktı
FOTO FOKUS
Japonya’da şiddetli rüzgar park halindeki aracı metrelerce sürükledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Siber suç işleyen 219 kişi tutuklandı
Kastamonu'da 3 evde yangın çıktı
Antalya'da restoranda yangın
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı