Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Ulubey ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hasköy yakınlarında seyreden Hüseyin Yıldırım yönetimindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Otomobili güvenli bir noktada durduran Yıldırım, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sararken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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