TEM Otoyolu Ankara istikameti yan yolda seyreden Ömer Faruk Bayhan’ın kullandığı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Ambulansı yol kenarına çeken sürücü ve diğer sağlık çalışanları araçtan atlayarak uzaklaşırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanstaki bazı oksijen tüpleri de yangın sırasında patlarken, itfaiye yangını kontrol altına aldı, ardından köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, trafiği yoğunluğu yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA