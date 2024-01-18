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Türkiye
DHA 18.01.2024 16:10

Sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu, 'şakalaşıyorduk' dedi

İstanbul Bayrampaşa'da, sevgilisini 'Uzi' olarak bilinen silahla 4 yerinden vuran Eliz K, polise verdiği ifadede genç kadını şakalaşırken vurduğunu söyledi.

Sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu, 'şakalaşıyorduk' dedi

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Elmas (24) erkek arkadaşı Eliz K'nın evine geldi. Eliz K'nın elindeki suikast silahı olarak bilinen Uzi'den çıkan 4 kurşun Nazlı Elmas'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Elmas'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler yaptıkları çalışmanın devamında Eliz K'yı kısa sürede yakaladı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Eliz K, verdiği ifadede, sevgilisi Nazlı Elmas'ı şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Eliz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahalle sakini Suriye Anar, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi" dedi.

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