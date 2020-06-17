Haber Giriş: Kaynak: AA
Selevir Gölü'nde 3 bin metre misina ağ ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da bulunan Selevir Gölü'nde, kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre misina ağ ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ile Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Selevir Gölü'nde yapılan denetimlerde, gölün farklı noktalarına atılmış misina ağları ile 6 kafes ağ (pinter) tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki misina ağları ile 6 kafes ağını gölden toplayarak imha etti.
Etiketler: Selevir Gölü misina ağ afyonkarahisarSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:32
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'daki 4,1 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz