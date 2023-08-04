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Türkiye
AA 04.08.2023 15:56

Sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolu açıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolu açıldı
[Fotograf: AA]

İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolu açıldı

İş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından İran-Türkiye kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Telçeker köyünde sel sularının girdiği bazı evlerle ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri yolda kalan vatandaşlara ve köylülere ikramlarda bulundu.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları koordine etti.

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