Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özdemir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in naaşı, cami avlusuna kortej eşliğinde getirildi.

Şehidin annesi Keziban, babası Yaşar, eşi Hande Özdemir ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Keziban Özdemir, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.

Şehidin annesi top arabasını tekerlekli sandalyeyle takip ederken eşi Hande Özdemir de akrabalarının yardımıyla ayakta durdu.

Törenin sonunda top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit Erdoğan'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Adana'da defnedildi.

Şehit Erdoğan'ın naaşı Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirildi.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik alınmak üzere babaevinin bulunduğu İmamoğlu ilçesi Sevinçli Mahallesi'ne götürüldü.

Burada şehidin eşi Tuğba ile babası Cafer ve annesi Emine Erdoğan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından evin yakınlarındaki bir arazide kılınan cenaze namazının ardından şehit Erdoğan, Sevinçli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, şehit Erdoğan'ın 2 ay önce eşi Tuğba Erdoğan ile evlendiği, kısa süre önce de izinden görev yerine döndüğü belirtildi.

Beş kardeş olan şehidin, ağabeyi Hamza Erdoğan'ın da Hakkari'de farklı bir birlikte sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.

Hakkari'deki bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu 3 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Şehit Ethem Barış son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ethem Barış'ın cenazesi, memleketi Konya'ın Ilgın ilçesinde defnedildi.

Şehit Barış'ın naaşı, Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesinden alınarak konvoy eşliğinde Argıthanı Mahallesi'ndeki tören alanına getirildi.

Oğlunun tabutunu okşayan baba Memiş ve anne Gönül Barış'ı yakınları ve askeri personel teskin etmeye çalıştı.

Şehidin nişanlısı Hatice Girgin, Ethem Barış'ın isminin yazılı olduğu kolyeyi ve nişan yüzüklerini elinden düşürmedi. Gözyaşı döken Girgin'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Alandaki çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehit Barış'ın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Servet Akkuş, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Afyonkarahisar'a getirilen şehit Servet Akkuş'un naaşı, ilk olarak eşinin babaevine götürüldü. Burada şehidin eşi Hacer Akkuş, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bunu böylece bilin. Bir tane daha aslan yetiştiriyorum haberiniz olsun. O da asker olacak. Sizleri sevindirmeyeceğim, sizleri güldürmeyeceğim. Bir Servet'im vardı onu da şehit verdim." diyerek gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği köy meydanına götürüldü.

Törende, şehit Servet Akkuş'un 3 aylık oğlu Bora Efe'ye babasının şehit olmadan önce satın aldığı asker kıyafeti giydirildi.

Eşinin tabutunu ve fotoğrafını öpen Hacer Akkuş, "Kalk Servet'im bak çocuğun geldi." diye ağladı.

Cenazede şehidin annesi Ayşe, babası Zafer, erkek kardeşi Şükrü, kız kardeşleri Nazik ve Burçin Akkuş'u yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA