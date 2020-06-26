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Şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin temeli atıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin temeli atıldı.
2019 yılında Van'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün bir vasiyeti vardı.
"Şehit olursam adıma cami yaptırın" demişti. Şehidin vasiyeti için başlatılan seferberlik meyvelerini vermeye başladı.
Adına yaptırılacak olan caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Şehidin isminin verileceği caminin temel atma törenine Kaymakam Erkan İsa Erat da katıldı.
Etiketler: şehit eren öztürk camii temeli bitlis ahlatSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 18:28
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