2019 yılında Van'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün bir vasiyeti vardı.

"Şehit olursam adıma cami yaptırın" demişti. Şehidin vasiyeti için başlatılan seferberlik meyvelerini vermeye başladı.

Adına yaptırılacak olan caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Şehidin isminin verileceği caminin temel atma törenine Kaymakam Erkan İsa Erat da katıldı.