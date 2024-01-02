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Türkiye
İHA 02.01.2024 10:20

Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Yılbaşı nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk artıyor. Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısı da yılbaşını Gürcistan'da geçirmek isteyenler ile doldu.

Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar pasaport ve vizeye ihtiyaç duyulmadan gezilebilen Gürcistan'a gitmek için, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sınırdan Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan’a 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için sınır bölgesinde görev yapan Trafik Polisi ve Jandarma ekipleri sıkın denetimler yaparak kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Salı günü mesainin başlayacak olması nedeniyle geri dönüş yoluna geçen vatandaşlar Gürcistan’dan Türkiye’ye girmek için uzun yaya kuyrukları oluşturdu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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