Türkiye
Şarampole devrilen tırın sürücüsünün burnu bile kanamadı07 Aralık 2019 Cumartesi 00:18 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 00:18
Anadolu Otoyolunun Bolu kesiminde şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Anadolu Otoyolunun Ankara istikametinde seyreden Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı PVC malzeme, sac ve demir yüklü tır, Yumrukaya köyü mevkiinde şarampole devrildi.
Takla attıktan sonra köyün üst kısmından geçen yola yaklaşık 10 metre kala duran tırı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen UMKE ekipleri, ters dönen tırdan yara almadan çıkan sürücüyü ayakta muayene etti.
Tırın kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: anadolu otoyolu Bolu tır kaza