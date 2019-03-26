Türkiye
Şanlıurfa'da yakalanan 3 PKK'lı terörist tutuklandı
26 Mart 2019 Salı 19:35 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 19:35
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/YPG mensubu Suriye uyruklu 3 terörist tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, önceki gün Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken silahlarıyla yakalanan teröristler Ö.S, M.E ve Z.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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