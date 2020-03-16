Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.