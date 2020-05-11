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Şanlıurfa'da 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da 5 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinde M.R.K'ya ait evde gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi.
Ekiplerce evde yapılan aramada, 5 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: şanlıurfa kaçak sigaraSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:56
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