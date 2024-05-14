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Türkiye
AA 14.05.2024 10:11

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 44 kişi yakalandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 44 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi.

Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da yapılan bir başka operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

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Şanlıurfa DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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