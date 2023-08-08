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Türkiye
AA 08.08.2023 00:46

Samsun'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan 20 yaşındaki Enes Kerem Altuntaş yaşamını yitirdi.

Samsun'da serinlemek için denize giren genç boğuldu
[Fotograf: DHA]

İlçenin Hürriyet Mahallesi'nde Enes Kerem Altuntaş, arkadaşları Cemre Keleş, Utku Ünyeli ve Emir Özbay ile serinlemek için denize girdi.

Bir anda akıntıya kapılan 4 kişiden Cemre Keleş, Utku Ünyeli ve Emir Özbay kıyıya doğru yüzerek kurtulurken Enes Kerem Altuntaş gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik arama çalışmasının ardından Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Altuntaş'ın naaşı otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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