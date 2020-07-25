Tedbirler basit ama kurallara uyulmadığı için koronavirüs yayılmayı sürdürüyor. Vaka sayıları artınca Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Onaran ve Güneypınar köylerine giriş çıkış yasaklandı. Böylece Sivas genelinde karantinadaki köy sayısı 6'ya yükseldi. Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde ise karantina sona erdi.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Beyköy ve Tunceli'nin Bozağaç köylerinde de karantina uygulanacak.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Dumlu mahallesi, Kayseri'de 5 kişinin yaşadığı bir daire ve Şanlıurfa'da 205 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Yeni vakalar ortaya çıkması üzerine Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi'nde, Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesi'nde ve Adıyaman'da bazı binalarda karantina kararı verildi.

Burdur'da ise Bademli ve Kızıllar köylerindeki karantina uygulamasına son verildi.