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Türkiye
AA 29.01.2025 13:51

Saldırdıkları kadının ölümüne yol açan köpeklerin sahibine hapis cezası

Antalya'nın Akseki ilçesinde 3 köpeğin saldırdığı 85 yaşındaki Havva Özen'in ölümüyle ilgili yargılanan köpeklerin sahibine 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Saldırdıkları kadının ölümüne yol açan köpeklerin sahibine hapis cezası

Geçen yıl nisanda mezarlığa gittiği sırada 3 çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Özen'in ölümüyle ilgili Akseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan köpeklerin sahibi Ramazan Dursun ile Özen'in yakınları ve avukatlar katıldı.

Dursun, duruşmada, 20 yıldır hayvancılık yaptığını ve hayvanlarını korumak için 3 köpeğinin bulunduğunu söyledi. Olay günü köpeklerin iple bağlı olmadığını ve hayvanlarının başında durduğunu anlatan Dursun, Özen'i hayvanlardan uzak durması gerektiği yönünde uyardığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Dursun hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası kararı verdi.

Havva Özen, Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'nde 5 Nisan 2024'te evinin 500 metre uzağında mezarlık ziyaretine giderken 3 çoban köpeğinin saldırısına uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Ramazan Dursun, soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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