Doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü'nde, 4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarıldı.

Düzensiz yapılar kaldırıldı, araç girişi yasaklandı

Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kirlilik tehdidiyle yüz yüze gelen ve çevresinde düzensiz yapılaşmalar ortaya çıkan Salda Gölü'nde, insan kaynaklı olumsuz izler birer birer silinmeye başlandı. Bölgede, düzensiz yapılar kaldırıldı, çöpler toplanmaya başlandı ve araç girişi yasaklandı.

Kullanım alanı 500-600 metre geriye çekildi

Salda Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesiyle o bölgenin yoğun insan baskısı altında kalması ve geri dönüşü mümkün olmayan çevresel sorunların yaşanması engellenmiş oldu.

Göl etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Kıyı şeridi bir santimetrekare dahi istisna olmayacak şekilde koruma altına alındı.

61 familyaya ait 301 bitki türü bulunuyor

Bünyesinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türünü barındıran gölün ÖÇK alanı ilan edilmesiyle biyoçeşitlilik araştırmalarına ve planlama çalışmalarına başlandı.

"Doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz"

Sakarya’da Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, göle ilişkin millet bahçesi ihale sürecini başlattıklarını ifade etti.

Kurum, "Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik." dedi.

"Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak"

Araçların kıyıya kadar girdiği, çöplerin dağ oluşturduğunun tespitini yaptıklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Bunun neticesinde araçlar kıyıya kadar gelip burada hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı gelenlerin doğal güzellikleri görmesine mani oluyorlardı. Araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyelerde koyduk. Bu alana araçlar giremiyor. Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak."

"Salda Gölü ziyaretçi sayısında rekora koşuyor"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nün bu yıl ziyaretçi sayısında rekora koştuğuna dikkati çekerek, "Salda Gölü'nde otoparklara giren araç sayılarına baktığımızda 300 binden fazla ziyaretçinin haziran başından 15 Temmuz'a kadar geçtiğimiz şu 1,5 aylık sürede Salda Gölü'nü ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu yılın sonunda en az bir milyon ziyaretçinin Salda Gölü'nü ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Yılbaşından bu yana 400 ile 500 bin arasında ziyaretçi Salda Gölü'nü ziyaret etti ve ziyaret edenler buradan çok memnun ayrıldı." dedi.

Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi ihale edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, özel yapıya sahip olan ve doğal yapısı korunması gereken Salda Gölü ve çevresi için Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi hazırladı.

Projeyle Salda Gölü'nün doğal güzelliği korunacak, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecek, yoğun ziyaretçi baskısı ve buna bağlı tahribat azaltılacak.

Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatıların olacağı millet bahçesinin ihalesi 31 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Bakanlık, hazırladığı projeyle Salda Gölü'nün korunmasını ve gelecek nesillere ulaştırılmasını hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber / AA