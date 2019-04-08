Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, Mithat Bülent Ural idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 32 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastaneler ile Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumu ağır.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, temizlik çalışması yapıldı.

Bu arada kazayı son anda fark eden soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca araç yoldan çıktı.

Öte yandan kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA