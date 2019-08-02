Meşrubat yüklü TIR, D-650 yolu Hasanbey mevkiinde trafik polislerinin aracına çarptı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis aracında büyük hasar oluştu.
Kaynak: TRT Haber
Sakarya'nın Erenler İlçesinde meşrubat yüklü TIR, bir polis aracına çarptı.Kazada 1 polis yaralandı.
Meşrubat yüklü TIR, D-650 yolu Hasanbey mevkiinde trafik polislerinin aracına çarptı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis aracında büyük hasar oluştu.
Kaynak: TRT Haber