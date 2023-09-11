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Türkiye
AA 11.09.2023 17:29

Sakarya'da su faturalarında yeni dönem

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte su faturalarında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı uygulanmayacağını ve kademeli tarifenin kaldırılacağını açıkladı.

Sakarya'da su faturalarında yeni dönem
[Fotoğraf: Depophotos]

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) olağanüstü genel kurulunda görüşülerek karara bağlanan yeni düzenlemelere göre, faturalarda TÜFE artışının uygulanmayacağını ve 25 metreküp üzeri su tüketiminde uygulanan kademeli tarifenin kaldırılacağını kaydetti.

Artan maliyetlere rağmen su tarifelerini vatandaş odaklı bir anlayışla tüm imkanları seferber ederek düzenlediklerini bildiren Yüce, "Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi olarak tarifelerde yaptığımız değişikliğin yüzde 50'sini sübvanse etmiştik. O gün de ifade ettiğim gibi maliyetlerin artışı, yatırım ve hizmetlerin devamı güncellemeyi zorunlu kılmıştı. Şimdi de vatandaşlarımızın lehine yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

12 lira indirim

Vatandaşlara su kullanımı konusunda tasarruf çağrısında bulunan Yüce, şunları kaydetti:

"Su tarifelerimizde her ay faturalara yansıyan TÜFE artışını artık uygulamıyoruz. 25 metreküp ve üzeri su tüketimlerinde uygulanan kademeli tarifeyi de kaldırıyoruz. Eylül ayı itibarıyla suyun metreküp fiyatını sabitliyoruz. Böylelikle 25 metreküp ve üzeri kullanımlarda metreküp başına 12 lira kadar bir indirim sağlanmış olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

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