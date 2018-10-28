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Sakarya'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

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Sakaryada kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 


 

Bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın bir bölümündeki sanayi tipi tüpler, patlama riskine karşı dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın yayılmadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: yangın, sakarya, fabrika, adapazarı
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