Sakarya'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya'da kereste fabrikasında yangın çıktı. Detayları @trthaber muhabiri Mehmet Karakaş aktardı. pic.twitter.com/Y6cgy5rYYV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ekim 2018

Bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın bir bölümündeki sanayi tipi tüpler, patlama riskine karşı dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın yayılmadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Kaynak: TRT Haber, AA