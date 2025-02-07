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Türkiye
İHA/AA 07.02.2025 07:14

Sakarya'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yollarda kaldı

Sakarya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik kazaları meydana geldi. Karla kaplı sokaklara çıkan vatandaşlar ise karın tadını çıkardı.

Sakarya'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yollarda kaldı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, iki gündür şehir merkezinde de etkisini gösteriyor. Dün sabah saatlerinde yağan kar ile birlikte şehrin bir kısmı beyaza büründü.

Sakarya'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yollarda kaldı

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar şehrin birçok noktasında adeta hayatı felç etti. Yağışla birlikte kayganlaşan yollarda kazalar art arda geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar yolda kaldı.

Sakarya'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yollarda kaldı

Yolda mahsur kalanlar, Kocaali Belediyesinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Kocaali Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda mahsur kalan 25 araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sakarya'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yollarda kaldı

Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 42 grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 80 kişilik ekibin 40 araçla yağışın başladığı ilk andan itibaren Sakarya genelinde sahada çalıştığı belirtilerek, 42 grup yolunun tamamının ulaşıma açıldığı ve şehirde kapalı grup yolu kalmadığı ifade edildi.

Açıklamada, tuzlama çalışmalarının da devam ettiği ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

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