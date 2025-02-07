Sakarya'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yollarda kaldı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, iki gündür şehir merkezinde de etkisini gösteriyor. Dün sabah saatlerinde yağan kar ile birlikte şehrin bir kısmı beyaza büründü.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar şehrin birçok noktasında adeta hayatı felç etti. Yağışla birlikte kayganlaşan yollarda kazalar art arda geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar yolda kaldı.

Yolda mahsur kalanlar, Kocaali Belediyesinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Kocaali Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda mahsur kalan 25 araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 42 grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 80 kişilik ekibin 40 araçla yağışın başladığı ilk andan itibaren Sakarya genelinde sahada çalıştığı belirtilerek, 42 grup yolunun tamamının ulaşıma açıldığı ve şehirde kapalı grup yolu kalmadığı ifade edildi.

Açıklamada, tuzlama çalışmalarının da devam ettiği ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.