Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.12.2023 23:31

Sakarya'da bir evde ısıtıcı devrildi: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Sakarya'da bir evde ısıtıcı devrildi: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın Kadir A.'nın ikamet ettiği 3'ncü katındaki dairede elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan evde bulunan 6 kişi, vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'da bir evde ısıtıcı devrildi: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Üst katta mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişiyi, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Ambulansta müdahale edilen bu 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangın diğer katlara sirayet etmeden söndürüldü. Yangının çıktığı daire ise kullanılmaz hale geldi.

ETİKETLER
Yangın Sakarya
Sıradaki Haber
Adana'da asker uğurlaması kazaya sebep oldu: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:56
Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem
23:30
Bakan Göktaş: Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek yola koyulduk
23:54
İsrailli esir: Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk
23:51
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs’teki provokatif yürüyüşünü engelledi
23:23
Hamas: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluk hakim
23:16
ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de ateşkes çağrısı
İşte Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri
İşte Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarına sığındı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarına sığındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ