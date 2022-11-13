Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerce söndürülen yangında, evde bulunan 21 yaşındaki Batuhan Özer ile 11 yaşındaki Uras Çınar Dilber hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen ve yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Özer ve Dilber'in cenazeleri, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine götürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.