Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da ahşap evde yangın: Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.
Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerce söndürülen yangında, evde bulunan 21 yaşındaki Batuhan Özer ile 11 yaşındaki Uras Çınar Dilber hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen ve yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Özer ve Dilber'in cenazeleri, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine götürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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