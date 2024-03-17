Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 17.03.2024 19:47

Sahte plaka atölyesine jandarmadan operasyon

Antalya’nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sahte plaka atölyesine düzenlenen operasyonda 350 adet basılmış sahte plaka ve 525 adet boş plaka ele geçirildi.

Sahte plaka atölyesine jandarmadan operasyon
[Fotograf: İHA]

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, A.U. ve S.Y.K. isimli şahısların Kepez ilçesindeki evlerinin bodrum katına sahte plaka imalathanesi kurarak, suçta kullanılmak üzere sahte plaka bastıkları ve bu plakaların satışını yaptıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonla şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 350 adet basılmış sahte plaka, 525 adet boş plaka, 12 adet kalıp aparatı, 1 adet mühür, 1 adet kompresör, 1 adet basım kalıbı, 1 adet boya makinesi, 1 adet pres makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. 

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti "tava ciğeri" iftar sofralarını lezzetlendiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:08
Rusya'da başkanlık seçimini sandık çıkış anketine göre Putin kazandı
20:58
AB, Mısır'la ilişkileri geliştirme amacıyla 7,4 milyar euroluk destek paketi açıkladı
20:49
AB: Refah'a olası saldırıdan ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerekiyor
20:42
Çin'de 2023'te yeni evlilikler 9 yıl sonra arttı
21:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimlerini milletimizin önüne açılan bir fırsat penceresi olarak görüyoruz
20:19
Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi
Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ