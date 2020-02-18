Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sahte parayla otomobil alan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da bir kişi 82 bin liraya otomobilini sattı ancak aldığı paralar sahte çıktı. Polisin araçla kaçarken yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir kişi aracını 82 bin liraya sattı. Satıcı paraların sahte olduğundan şüphelendi, durumu polise bildirdi.
Sahte para veren 2 kişi tutuklandı
Yapılan incelemede 100 liralık 816 banknotun sahte olduğu tespit edildi.
Polis şüphelileri aldıkları araçla kaçmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Araç da sahibine teslim edildi.
Etiketler: van haberleri sahte para otomobil araç satışSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:52
Son Haberler
- 11:04
- 11:04
- 11:03
- 11:02
- 11:01
Sıradaki Haber
YKS 2020 başvuruları başladı mı? Başvuru nasıl yapılır? YKS başvuru ücretleri…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz