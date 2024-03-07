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Türkiye
AA 07.03.2024 14:08

Sahte arsa ilanlarıyla 3,2 milyon lira dolandırmışlar

İnternette oluşturdukları sahte ilanlarla 65 kişiden 3 milyon 200 bin lira kaparo toplayan 12 şüpheli, Sakarya merkezli 4 ilde yapılan operasyonla yakalandı.

Sahte arsa ilanlarıyla 3,2 milyon lira dolandırmışlar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internetten arsa satışı yapmak isteyenlere ait ilanları kopyalayıp, farklı illerde iletişime geçtikleri 65 kişiden kapora alarak 3 milyon 200 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Sakarya, Samsun, Diyarbakır ve Ankara'da 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.

Sakarya'ya getirilen şüphelilerden 7'si 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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