Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla, Genel Müdür İbrahim Eren'e kutlama mesajı gönderdi.

Mesajına "Zatıalinizin liderliğinde başarıdan başarıya koşan, ülkemizin kamu yayıncısı TRT'nin kuruluş yıl dönümünü şahsım ve Üst Kurulumuz adına yürekten kutluyorum." ifadeleriyle başlayan Şahin, TRT'nin 55 yıl önce Türk insanının hayatına bambaşka bir heyecan kattığını belirtti.

Şahin, 1964'te TRT çatısı altında toplanan radyo yayınlarını, 1968'de ilk televizyon yayınının izlediğini hatırlattı.

Astronot Neil Armstrong'un 1969'da aya ayak basmasını Türk halkına TRT'nin gösterdiğini ifade eden Şahin, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan, tüm ülke ve dünyanın TRT yayınlarıyla haberdar olduğunu kaydetti.

"Artık karşımızda yayıncılığın duayeni, yepyeni bir TRT var"

TRT'nin, kuruluşundan bu yana güvenilir, doğru ve tarafsız kamu yayıncılığını başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Artık karşımızda yayıncılığın duayeni, yepyeni bir TRT var. İngilizce ve Arapça kanalları, ülke içindeki farklı lehçelerdeki yayınlarıyla TRT, bütün vatandaşlarımızın medarıiftiharı oldu. Deneyimli kadroları ve 55 yıllık bilgi birikimini, güçlü teknolojik altyapısıyla birleştiren TRT, bugün dünya televizyonları arasında saygın bir yere ulaştı. Kamu sorumluluğuyla hareket eden TRT, ülkemizin kültür, sanat ve eğitimine önemli destekler sağlarken, hızlı ve güvenilir haberciliğin adresi olarak Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuruyor."

"Okul niteliğiyle diğer yayıncılara örnek"

RTÜK'ün geçen yılki İzleyici Eğilimleri Araştırması'na göre, Türkçeyi en iyi kullanan televizyonun TRT olduğuna işaret eden Şahin, kurumun Türkçeye, milli ve manevi değerlere gösterdiği hassasiyeti muhafaza ederken, okul niteliğiyle de diğer yayıncı kuruluşlara örnek olduğunu belirtti.

Şahin, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun bundan sonra da aynı sorumluluk anlayışıyla başarılı çalışmalarını devam ettireceğine inanıyorum. 55. kuruluş yıl dönümünüzü bir kez daha en kalbi duygularımla kutlar, şahsınızda tüm TRT çalışanlarını tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA