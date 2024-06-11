Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan yaralı 4 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan V.E. ile Y.G'nin tedavileri ise Rize'deki hastanelerde devam ediyor.

Savcılık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.