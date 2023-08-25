Rize’de şiddetli yağış: 11 ev boşaltıldı, yol çöktü

Gece saatlerinden itibaren ilçede etkili olan yağış sonrası çeşitli noktalarda toprak kaymaları meydana geldi, bazı cadde ve sokaklarda da su birikintisi oluştu.

Madenli, Şairler ve Aşıklar derelerinin debisi yükselirken, Yalı Mahallesi'nden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu yolda rüsubat birikti, İshakoğlu İlkokulunun bahçesini su bastı.

11 ev tedbir amaçlı boşalltı, bir ev yıkıldı

AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından civardaki 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerde ikamet eden 28 kişi, güvenli bölgeye nakledildi.

İlçenin Abdullahhoca köyüne bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde heyelan riski dolayısıyla yaklaşık bir yıl önce boşaltılan ev ise yıkıldı.

İlçenin Aşıklar köyüne ise elektrik verilemiyor.

"Yeğenim merdiven yardımıyla pencereden çıkardı bizi"

Kömürcüler Mahallesi sakinlerinden Zikrullah Kömürcü, sabah erken saatlerde eşiyle birlikte büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Evin içine toprak dolduğunu anlatan Kömürcü, "Eve toprak dolunca çıkamadık. Yeğenim merdiven yardımıyla pencereden çıkardı bizi. Şükür can kaybı yok ama sanki dünya başımıza yıkılıyor sandık." dedi.

Aşıklar köyüne bağlı Melikhoca Mahallesi'nde yaşayan Kenan Adabaş da sabah namazına kalktığında büyük bir gürültüyle evin arka duvarına doğru heyelan geldiğini söyledi.

Çocuklarını ve kardeşini uyandırdığını ancak şiddetli yağmur nedeniyle bir süre evden çıkamadıklarını belirten Adabaş, "Yağmur yağdığı için evden çıkamadık, korktuk. İkinci toprak kaymasında kardeşimin aracı toprak altında kaldı. Büyük bir gürültüyle komşumun evine toprak dolduğunu gördüm." diye konuştu.

Yağışın ardından bir bölümünde çökme meydana gelen Güneysu-Rize karayolu ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: İHA]

Aynı nokta 3 yıl önce yine çökmüştü

Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu.

Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.

32 köy yolu ulaşıma kapandı

İl genelinde toprak kayması dolayısıyla 32 köy yolu ulaşıma kapandı, 10 araç da zarar gördü.

Karayolları, DSİ, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından bir bölümünde çökme meydana gelen Güneysu-Rize karayolu ulaşıma kapandı.

"Yetkili, ilgili kim varsa olaya müdahale ediyoruz"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, beraberindeki AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı ile yağıştan etkilenen Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Baydaş, bir bölümünde çökme meydana gelen Güneysu-Rize karayolunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın dün geceden itibaren Çayeli ilçesi Büyükköy ve Aşıklar vadileri ile Güneysu ilçesinde etkili olduğunu söyledi.

Yağışın bazı yerlerde 200 kilogramın üzerinde gerçekleştiğini belirten Baydaş, bazı yerlerde birtakım çökmeler ve heyelanlar meydana geldiğini vurguladı.

Baydaş, olayın ilk saatinden itibaren AFAD, jandarma, DSİ, İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekiplerinin sahada olduğunun altını çizerek, "Biz de sayın milletvekilimizle beraber sahayı geziyoruz. Bölge müdürlerimiz burada. Yetkili, ilgili kim varsa olaya müdahale ediyoruz. Çayeli tarafında geceden tedbiren boşalttığımız evler var. Boşaltılmış metruk bir evde çökme meydana geldi. Can kaybımız yok, yaralımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Baydaş, ilgili kurumların ekiplerinin sahada hem temizlik hem de zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü, çalışmaların bugün tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Yağışın durduğunu ifade eden Baydaş, "Can kaybı olmamasına seviniyoruz, hamdediyoruz. Geriye kalan bütün tespitler ve yapım onarım işleri de süratle tamamlanacak. Burada da yolda bir çökme var. Tek taraflı olarak yolu çöktüğü andan itibaren veriyoruz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yaptılar. İnşallah su seviyesi tamamlandıktan sonra burada da gerekli çalışmayı yapıp yolu açacağız. Geçmiş olsun diyorum tüm hemşehrilerimize." dedi.

Baydaş, gazetecilerin, "Bölge için yağış uyarısı var mı?" sorusu üzerine, "Bu şekil olağanüstü bir uyarı yok ama deniz suyu sıcaklığı yüksek. Deniz suyu sıcaklığından da kaynaklı yoğunlaşma bazlı zaman zaman devam edeceği akşam saatlerine kadar, ama bu şiddette bir uyarı yok. Yalnız yine dere kenarlarında olan hem vatandaşlarımızın hem de iş makinelerinin dikkatli olmasını sağlayacağız. Bu şiddette, bu yoğunlukta yani burada 206 kilogram bir yağış var, bu şiddette bir beklentimiz yok." diye konuştu.

Sahada 182 personel çalışıyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çayeli ilçesinde metrekareye 206 kilogram yağış düştü.

Çayeli'nde 9, Güneysu'da ise 4 olmak üzere 13 köyün yağıştan etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Şu ana kadar 40 vatandaş tahliye edilmiştir. Ölü yada yaralı yoktur. AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdare toplam 182 personel, 74 iş makinesi ve 10 araçla çalışmalara devam etmektedir. Altyapı, yol açma, tahkimat, hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir.