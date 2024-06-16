Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde, Ümit Bal'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi Gülcan, çocukları Burak, Mert ve Mehmet Ziya Bal yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mert, Burak ve Gülcan Bal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümit ve Mehmet Ziya Bal'ın tedavileri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.