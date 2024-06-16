Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.06.2024 12:49

Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Rize'nin İyidere ilçesinde otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde, Ümit Bal'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi Gülcan, çocukları Burak, Mert ve Mehmet Ziya Bal yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mert, Burak ve Gülcan Bal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümit ve Mehmet Ziya Bal'ın tedavileri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

ETİKETLER
Rize Trafik Kazası
Sıradaki Haber
2023'te 40 bin 849 hektar alanda erozyon çalışması yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Ankara'da kurban pazar yerlerinde ilk gün yoğunluğu yaşanıyor
13:35
İsrail askerleri, bayram sabahı işgal altındaki Batı Şeria'da 3 kardeşi gözaltına aldı
13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram tebriği
13:33
Van-İran sınırında güvenlik duvarının 173 kilometresi tamamlandı
13:29
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 41 tutuklama
13:35
Diyarbakır anneleri bayram da evlatlarının yolunu gözlüyor
Müzeye dönüştürülen Silahtarağa Santrali, Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor
Müzeye dönüştürülen Silahtarağa Santrali, Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Sınırda nöbet tutan askere ailesinden bayram sürprizi
Sınırda nöbet tutan askere ailesinden bayram sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ