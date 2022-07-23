İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'ne inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı.

Caddede dolaşan ayıyı Serdar Şinaforoğlu otomobili ile takip ederek cep telefonu ile görüntüledi.

Otomobil sesi ve far ışıklarından rahatsız olan ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı.