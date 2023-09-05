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Türkiye
AA 05.09.2023 16:52

Polisten kaçıp not paylaşan sürücü 'çok beklemeden' yakalandı

Çorum'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra sosyal medyadan "daha çok beklersiniz" notunu paylaşan sürücü yakalanarak, 5 bin 735 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Polisten kaçıp not paylaşan sürücü 'çok beklemeden' yakalandı
[Fotograf: AA]

Kent merkezindeki bir uygulama noktasında polislerin "dur" ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan T.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sürücünün adresini tespit eden ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde arama yaptı.

Bu sırada evinin güvenlik kamerasından kendisini arayan bir polis ekibinin aracının fotoğrafını çeken T.K, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Daha çok beklersiniz" notuyla paylaştı.

Paylaşımdan haberdar olan ekipler, T.K'nin aracını Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakaladı.

Aracın plakasının standartlara aykırı olduğu, abartılı egzoz takıldığı ve araçta teknik değişiklikler yapıldığını belirleyen ekipler, sürücüye 5 bin 735 lira para cezası uyguladı.

Trafikten men edilen araç, çekici ile otoparka kaldırıldı.

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