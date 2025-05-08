Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 53 bin 200 lira ceza

A.İ, otomobiliyle Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis kovalamacası sırasında kaldırıma çıkan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Ekiplerce yapılan kontrolde ehliyetsiz ve 1,96 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 53 bin 200 lira ceza uygulandı.

Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, araç ise polis ekiplerinin yardımıyla kaldırımdan indirilerek sürücünün bir yakınına teslim edildi.