İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı kavgaların artmasının ardından ekipler bölgeyi incelemeye aldı.
Kavga çıkardıkları tespit edilen 3 kişiye operasyon düzenlendi.
Otomobilde bekleyen bir zanlı, polisleri fark edip kaçmak istedi.
Emniyet ekipleri peşini bırakmadı.
Aracın içine atlayan polisin sağlık durumu iyi
Polis memuru kaçan zanlının aracına yan camdan atladı. Polisin ardından da diğer zanlı araca bindi. 2 zanlı, sivil polis memurunun da içinde olduğu araçla uzaklaştı.
Aracın peşine düşen polis ekipleri, 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.
Zanlıların otomobiline atlayan sivil polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yakalanan biri cezaevi firarisi 2 zanlının farklı suçlardan arandıkları belirtildi.
Diğer zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: TRT Haber