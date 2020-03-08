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PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 12:10
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