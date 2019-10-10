Şırnak'taki Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan da Metal Teknoloji Alanı ve Mobilya Atölyesi'nde okulların sıra ve masa ihtiyaçlarını atıl durumdaki malzemelerden karşılıyor.

Metal Teknoloji Alanı ve Mobilya Atölyesi'nin öğretmen ve öğrencileri, 2015 ve 2016'da Şırnak merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının okullara saldırısında hasar gören malzemelerin bulunduğu atıl masa ve sıraları bu yıl onardı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alan Şefi İdris Orak, atölyede öğrencilerine günde yaklaşık 8 saat ders verdiklerini, aynı zamanda sıra, masa üretimi yaptıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın zarar verdiği sıra ve masaları onarıldı

İlk önce kendi okullarında başladıkları uygulamayı kısa sürede ilçe geneline yaydıklarını kaydeden Orak, kısıtlı imkanlarla ciddi anlamda okullara bir şeyler kazandırdıklarını belirtti.

Kendi okullarındaki yaklaşık 80 sıra ve masa takımını onardıklarını ifade eden Orak, şöyle konuştu:

"Sonra bu fikri etrafımızdaki okullarla paylaşalım dedik ve köy ve merkezdeki bazı okullarımızda da kırık sıra ve masaları onararak elden geçirdik. Bu çalışmayı yaklaşık 70 kişilik öğrenci ve 5 öğretmen kadromuzla yaptık. Şimdiye kadar yaklaşık 400 sıra ve masa takım onararak tasarrufta bulunduk. Bunu maddiyata çevirdiğimiz zaman okulumuz ve öğrencilerimizle beraber yaklaşık bir milyon liralık katkımız oldu. Devletimize katma değer sağlamış olduk. Bu çıtayı yükseltmek istiyoruz."

Öğrenciler mutlu

11. sınıf öğrencisi Umut Çelebi de atıl durumda olan kırık sıra ve masaları elden geçirerek, ilçe okulların sıra ve masa ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

Çelebi, "Hem öğreniyoruz hem de üretiyoruz. Çok sıcak bir ortam var, üretim yapınca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Kaynak: AA