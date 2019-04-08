İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün bir firmaya ait kargo aktarma merkezinde arama yaptı.

Aramada peynir tenekeleri içinde 26 kilo 500 gram esrar bulundu.

3 ayda bir ton 61 kilo esrar ele geçirildi

Ayrıca, 2019 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen 310 narkotik operasyonunda bir ton 61 kilo 807 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 9 gram eroin, 6,74 gram kokain, 10 kilo 478 gram metamfetamin, 52 bin 250 uyuşturucu hap ile 8 tabanca, 4 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin 451 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Yakalanan 466 şüpheliden 131'i adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA