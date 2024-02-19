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Türkiye
AA 19.02.2024 00:00

Pendik'te polise ateş açan şüphelilerden 1'i tutuklandı

İstanbul Valiliği, Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden 1'inin tutuklandığını duyurdu.

Pendik'te polise ateş açan şüphelilerden 1'i tutuklandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta, Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu sokakta polise ateş açıldığı, polislerin karşılık vermesi üzerine şahısların olay yerinden kaçtığı hatırlatıldı.

Açıklamada, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bu kişilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüsün şüphelileri olduğunun tespit edildiği ifade edildi. 

Yapılan çalışma sonucunda 7 suç kaydı bulunan S.Ö'nün Kadıköy’de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi verildi. 

Olaya karışan ve 31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K'nin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

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