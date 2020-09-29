Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Paramparça olan otomobilde mucize kurtuluş: 6 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazada parçalanan otomobilde şans eseri ölen olmadı. Güvenlik kamerası görüntüleri kazanın şiddetini fotoğraflar ise mucize kurtuluşu gözler önüne serdi.
Halil Çelebi idaresindeki otomobil ile Hacı Şahin'in kullandığı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hurdalık Kavşağı'da çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile Ayşe, Ahmet, Salih ve Ayşe Düzenli yaralandı.
Adeta preslenen otomildeki yaralılar sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarıldı.
Ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Çarpışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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