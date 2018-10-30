Özel Harekat ve komandonun kış donanımı

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel askerlerin zorlu koşullarda giydikleri ekipmanlar ile ilgili bilgi verdi.

Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerinin her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitildiğini belirten Güzel, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizatla donatıldıklarını söyledi.

Tam teçhizatlı bir komando personelinin soğuk iklim elbisesi, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyette olduğunu ifade eden Güzel, “Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı artırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yağışlı havalarda kardan korunmak amacıyla panço kıyafetimiz mevcuttur.” dedi.

“Eksi 40 dereceye kadar koruma sağlanıyor”

Teçhizatların hepsi birlikte kullanıldığı zaman eksi 40 dereceye kadar koruma sağladığını belirten Güzel, “Uyku tulumlarımız, dağ çadırlarımız mevcut. Ayrıca bunlara ilave alarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibariyle gönderildi. Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık.” ifadelerini kullandı.