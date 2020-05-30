Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekibi, yıkım öncesi villada keşif yaptı.

Kaçak bölümlerdeki eşyalar tahliye edildi. Kaçak eklentilerin 13 Mayıs'ta yarım kalan yıkımının, bugün tamamlanması bekleniyor.

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı villada kaçak bölümlerin kaldırılması için

yıkım kararı alınmış, belediye encümeni de 346 bin 530 lira idari para cezası kesmişti.

Özdil ailesinin, yıkıma ilişkin itirazı ise mahkeme tarafından reddedilmişti.