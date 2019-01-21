Türkiye'nin dört bir yanına kara yoluyla kesintisiz ulaşım için Cumhuriyet tarihinin en önemli projeleri hayata geçiriliyor.

138 yıllık hayalin gerçek olduğu Ovit Tüneli, bu uğurda yola çıkanların önündeki en zorlu projelerden biriydi.

Rize ve Erzurum arasındaki ulaşımı sağlayan yol, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sürücüleri bir hayli zorluyordu.

Çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan yolda, kasım ve nisan ayları arasında seyahat etmek neredeyse imkansız hale geliyordu.

2018'de hizmete açıldı

Yılın 6 ayı kuzeyden güneye geçit vermeyen 2 bin 640 metre yükseklikteki bu engel, yıllarca bölge halkını mağdur etti.

Bölgenin kaderini değiştirecek ilk adım, 1880'de atılsa da tünelin ucundaki ışığın görülmesi 2016'yı buldu.

Ulaşım çilesine son vermek için 2012'de başlayan çalışmalar, 2018'de tamamlandı.

Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli, 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım sağlıyor. Ovit Tüneli ile eş zamanlı olarak inşa edilen tüneller, Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 50 kilometre kısalttı.

14 kilometre uzunluğundaki tünelin güvenliği 600'den fazla kamerayla sağlanıyor. Tüneldeki ışık seviyesi, oksijen ve karbonmonoksit oranı her an kontrol altında tutuluyor.

Geçmişte yılın 5 ayı kapalı kalan güzergahtan bugün günde yaklaşık bin araç faydalanıyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Mikail Sevinç, Ümit Gültekin