Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.07.2023 17:05

Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda çarpışan tüp yüklü kamyon ve tır ile alevlerin sıçradığı ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı
[Fotograf: AA]

M.K. idaresindeki tüp yüklü kamyon ile H.Y'nin kullandığı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Takbaş Mahallesi yakınında çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yangın çıkan kamyondaki bazı tüpler patladı, alevler önce tıra sonrasında da yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı

Yara almayan sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçlar ile ormandaki yangın söndürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun Tarsus-Mersin istikameti, bölgedeki soğutma ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 

ETİKETLER
Trafik Kazası Mersin
Sıradaki Haber
Bolu'da merak uyandıran kazı: Maden işçileri getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:10
Türkiye ile BAE'den aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele kararı
17:01
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Park Jin'i kabul etti
17:08
Bakan Fidan: 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak
17:25
Kuzey Kore, Kore Savaşı'nda çatışmayı sonlandıran antlaşmanın 70. yılında silahlarını sergiledi
16:55
Bolu'da merak uyandıran kazı: Maden işçileri getirildi
Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı
Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı
FOTO FOKUS
Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ