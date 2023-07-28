Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı

M.K. idaresindeki tüp yüklü kamyon ile H.Y'nin kullandığı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Takbaş Mahallesi yakınında çarpıştı.
Çarpışmanın ardından yangın çıkan kamyondaki bazı tüpler patladı, alevler önce tıra sonrasında da yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
Yara almayan sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlar ile ormandaki yangın söndürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun Tarsus-Mersin istikameti, bölgedeki soğutma ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.