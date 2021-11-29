Karlıköy Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen 55 yaşındaki Necmi Balcı'ya otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Balcı'yı Saray Devlet Hastanesine kaldırdı.

Balcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.