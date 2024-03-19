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Türkiye
AA 19.03.2024 11:03

Otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: DHA]

Bekir Taşkın idaresindeki otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazada, Mordagül Tutgak, Elif, Dudu ve Nergiz Gül yaşamını yitirdi.

Sürücü Taşkın ile Bahriye Taşkın, Ümmühan Taşkın, Türkan Gül ve Sibel Özgürlü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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