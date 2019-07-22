Kaza, İstanbul'da D-100 Karayolu Avcılar istikameti, Beşyol Metrobüs Durağı mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 otomobil yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobillerden biri yol kenarındaki bariyere çarparken, diğer otomobil ise duramayarak yan yoldaki otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen yolculardan bazıları otomobili fark edip kaçtı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevrede bulunan hastanelere taşıdı.

Öte yandan, metrobüs üst geçidinde çok sayıda vatandaşın olay yerindeki çalışmaları film izler gibi izlediği görüldü. Durağa dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin otomobilden kendi imkanları ile çıkarak, olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA