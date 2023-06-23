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Türkiye
DHA 23.06.2023 14:54

Otobüsün koridorunda yolcu taşıyan şoföre 3 bin 584 lira ceza

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirilen denetimde, otobüsün koridorunda ve merdivenlerinde yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs şoförüne 3 bin 584 lira ceza yazıldı.

Otobüsün koridorunda yolcu taşıyan şoföre 3 bin 584 lira ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, otobüslerin lastik derinliği, belge ve ekipmanla birlikte şoförlerin belgeleri de kontrol edildi.

Denetimde polis ekipleri, yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıtılırken, bilet ve fiyat kontrolleri de gerçekleştirildi.

Otobüsün koridorunda yolcu taşıyan şoföre 3 bin 584 lira ceza

Kemer takmayan yolcular, polis ekipleri tarafından alana getirilen kaza simülasyon aracına davet edildi. Simülasyon aracına davet edilen yolcular, olası bir kaza anında yaşananları deneyimledi. Muş'a gittiği öğrenilen ve denetimde durdurulan bir otobüsün koridoru ile merdivenlerinde usulsüz bir şekilde yolcu taşındığı tespit edildi.

Otobüsün koridorunda yolcu taşıyan şoföre 3 bin 584 lira ceza

Otobüs şoförü Masum Ürün’e biletsiz yolcu taşıma suçundan 3 bin 584 lira ceza yazıldı. Usulsüz taşınan yolcular ise otobüsten indirildi. Otobüs firmasının yetkilisi ve otobüs şoförü yerde yolcu taşınmadığını, yerde oturanların koltuklara çocuklarını oturtan ebeveynler olduğunu öne sürdü.

Otobüsün koridorunda yolcu taşıyan şoföre 3 bin 584 lira ceza

"Koltukları çocuklarına bırakıp yere oturmuşlar`

Otobüsün şoförü Masum Ürün "Yazıhaneci yüzünden ceza yedim. Yolcular koltukları çocuklarına bırakıp yere oturmuşlar, cezayı da biz yedik" dedi.

Firma yetkilisi ise önce "Ceza yazılmadı, yerde oturmuyorlardı", sonrasında ise, "Yerde oturanların iki üç tane çocukları vardı, bunlar 6-7 yaşında çocuklar oldukları için memur bey bizlere niye bilet kesmediğimizi sordu. Biletleri de yoktu, 3-4 yaşındaki çocuğa bilet kesemedik. Ceza yazıldı da ufak bir ceza yazıldı 1000 TL" dedi.

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