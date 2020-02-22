Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de iki servisin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde öğrenci ve işçi servisinin çarpışması sonucu 20 kişinin yaralandığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.
Osmaniye Bahçe Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile özel bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen işçi servisi İstiklal Mahallesi Akpak Dede Camisi önünde çarpıştı.
20 kişi yaralandı
Kazada, araçlardaki 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile bazı özel hastanelere, durumu hafif olan 13'ü de Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler: trafik Kazası Osmaniye kazaSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 14:51
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